BARAK, Quest'anno voglio un trofeo. Sono frustrato

Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Sono molto frustrato. L'anno scorso mi entrava di tutto. Quest'anno non è così, manchiamo di concretezza. Abbiamo creato tanto anche oggi".

Come è l'umore in spogliatoio? "Sto male perché io sono uno che ha grande fame di fare gol. Mi mancano, so che però arriveranno. Sono molto fiducioso, prima o poi arrivano. Sono molto deluso. Volevamo vincerla con Bologna e Torino, non ci riusciamo neanche oggi. Mi dispiace per la gente. Soffriamo tutti per il campionato, sono convinto che possiamo fare il salto giusto anche in campionato, come stiamo facendo in Europa. Per me l'obiettivo è portare a Firenze un trofeo quest'anno".

Cosa manca ancora? "A noi manca la mentalità ancora. Io sono uno che vuole trasmettere alla squadra la giusta mentalità. Anche in questo senso dobbiamo crescere. Noi in questo momento non ci riusciamo e ci manca. Manca anche la fiducia in noi stessi".