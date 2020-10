INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MARTINEZ QUARTA SARÀ A FIRENZE DA GIOVEDÌ Salvo nuovi cambiamenti di piani, sarà giovedì il giorno giusto per vedere Lucas Martinez Quarta a Firenze. Il difensore argentino, acquistato dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato per 7 milioni di euro di parte fissa + 6 milioni di bonus, oltre a... Salvo nuovi cambiamenti di piani, sarà giovedì il giorno giusto per vedere Lucas Martinez Quarta a Firenze. Il difensore argentino, acquistato dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato per 7 milioni di euro di parte fissa + 6 milioni di bonus, oltre a... NOTIZIE DI FV A. SOTTIL A FV, RICCARDO CONCENTRATO SOLO SUL CAGLIARI Intervistato ieri da FirenzeViola.it, l'allenatore Andrea Sottil, padre di Riccardo, attaccante della Fiorentina in prestito al Cagliari, ha così parlato del futuro di suo figlio: "Per ora è molto contento, ha voluto fortemente andare al Cagliari... Intervistato ieri da FirenzeViola.it, l'allenatore Andrea Sottil, padre di Riccardo, attaccante della Fiorentina in prestito al Cagliari, ha così parlato del futuro di suo figlio: "Per ora è molto contento, ha voluto fortemente andare al Cagliari... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi