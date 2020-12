BALOTELLI, Arriva la prima convocazione col Monza

Mario Balotelli torna ad assaporare il calcio giocato. E' arrivata la prima convocazione col Monza per l'attaccante bresciano che compare nella lista dei 23 calciatori chiamati da Cristian Brocchi per la sfida contro la Salernitana capolista, big match della 16esima giornata di Serie B di domani alle 16. E' giunta quindi l'ora di Balotelli, a poco più di venti giorni dalla firma sul contratto con il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, per l'esordio o almeno per dare il suo contributo alla squadra partendo dalla panchina, iniziando una nuova vita calcistica puntando al definitivo riscatto.