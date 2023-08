AUDERO, Visite mediche con l'Inter: atteso l'annuncio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver sostenuto in mattinata le visite mediche, adesso per il portiere Emil Audero è tempo di firmare il nuovo contratto che legherà all'Inter. L'estremo difensore italo-indonesiano arriva dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto fissato alla quota di 6,5 milioni di euro. Farà invece il percorso opposto Filip Stankovic, pronto a trasferirsi nei blucerchiati di Genova anch'esso a titolo temporaneo. In questi minuti Audero è entrato nella sede dell'Inter, mancano di fatto solo firma e annuncio ufficiale per considerarlo pienamente un nuovo nerazzurro. Lo riporta TMW.