ATALANTA, Lesione muscolare al soleo per Hateboer

Defezione importante in casa Atalanta. Si ferma Hateboer, per lui lesione muscolare di primo grado al soleo sinistro

Assente infatti anche l'esterno Hans Hateboer: per lui giornata di esami clinici dopo il fastidio muscolare avvertito nella giornata di ieri a fine seduta. La risonanza magnetica effettuata oggi all'olandese ha evidenziato una lesione muscolare di primo grado al soleo sinistro.

Per lui si parla di un mese di stop, la gara contro il Lecce sarà la prima che salterà. I tempi di recupero per questo tipo di infortunio non sono certo dei più immediati purtroppo: questo tipo di problema muscolare, stando alle prime stime, dovrebbe tenerlo fermo ai box per circa un mese.