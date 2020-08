AST, Sgomento per aggressione ultras. Chiediamo...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, RB LIPSIA: OFFERTI QUASI 25 MLN PER VLAHOVIC Nei giorni scorsi l’emittente satellitare Sky aveva svelato un’offerta da parte del Lipsia per aggiudicarsi il cartellino di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Fiorentina ma considerato dal club viola il centravanti del futuro. In attesa di perfezionare il suo... Nei giorni scorsi l’emittente satellitare Sky aveva svelato un’offerta da parte del Lipsia per aggiudicarsi il cartellino di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Fiorentina ma considerato dal club viola il centravanti del futuro. In attesa di perfezionare il suo... NOTIZIE DI FV IND. FV, BENASSI SI GIOCA LE SUE CHANCES: IL PUNTO Aggiornamenti sul futuro di Marco Benassi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, a inizio settimana è andato in scena un incontro tra la dirigenza della Fiorentina e il procuratore del calciatore, durante il quale il club viola non ha manifestato la... Aggiornamenti sul futuro di Marco Benassi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, a inizio settimana è andato in scena un incontro tra la dirigenza della Fiorentina e il procuratore del calciatore, durante il quale il club viola non ha manifestato la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 agosto 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi