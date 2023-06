ASAMOAH, Si ritira la leggenda del calcio ghanese

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ACCRA, 21 GIU - L'attaccante ghanese Asamoah Gyan, una leggenda del calcio nel suo paese, ha annunciato il ritiro dall'attività all'età di 37 anni. "È una fase difficile nella carriera di qualsiasi calciatore, un momento che tutti temono. Ma quando la natura prende il sopravvento, una vocina inizia a risuonare nelle orecchie... 'È ora'", ha detto in conferenza stampa ad Accra. "Questa voce l'ho sentita molto bene, e ho ceduto: è ora", ha continuato il capocannoniere della storia del Ghana con i suoi 51 gol in nazionale e una carriera di oltre vent'anni. L'ex capitano del Ghana è apparso ai Mondiali del 2006 e del 2010 e ha rappresentato il suo paese in sette Coppe d'Africa. È famoso anche per aver sbagliato un rigore dell'ultimo minuto, che avrebbe permesso ai Black Stars di diventare la prima squadra africana a raggiungere una semifinale di Coppa del Mondo, nel 2010 in Sudafrica. Soprannominato "Baby Jet", ha giocato anche in diversi club europei, come il Sunderland in Premier League, l'Udinese in Serie A e il Rennes in Ligue 1. (ANSA).