ARGURIO, De Ketelaere sta crescendo. Già con i viola...

Christian Argurio, dirigente dell'area tecnica all'NK Istra in Croazia, ha parlato in diretta con il canale Twitch di TuttoMercatoWeb.com.

Come proteggere l'investimento De Ketelaere?

"Lo hanno già fatto Maldini e Pioli, oltre a qualche suo compagno di squadra, nelle varie interviste. Già con la Fiorentina e in generale nell'ultimo periodo, qualcosina di De Ketelaere si sta vedendo. Il Milan sta gestendo bene anche questa situazione, secondo me da qui a poco De Ketelaere potrebbe tornare ad essere quello che tutti hanno visto e che si conosce".