ARGENTINA, Messi non parteciperà alle amichevoli

Lionel Messi non parteciperà alle amichevoli con la maglia dell’Argentina a causa dell’infortunio al bicipite femorale destro accusato con la maglia dell’Inter Miami. Dopo l'anticipazione arrivata direttamente dai canali della MLS, la conferma della Nazionale albiceleste: “Capitan Messi non potrà essere presente alle amichevoli negli Stati Uniti a cuasa di un lieve infortunio riportato durante la partita della sua squadra. partita contro il Nashville”, si legge in una nota della Federcalcio Argentina (AFA). Una decisione che permetterà così all’attaccante di recuperare con calma dal problema fisico come auspicato dal tecnico del club della Florida Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Avevo detto che Leo non avrebbe giocato questa gara e così è stato. Ha un infortunio muscolare e mi sembra che sia una sua responsabilità parlare con lo staff della Nazionale”, aveva infatti spiegato Martino dopo la vittoria contro il DC United per 3-1. Sono due i prossimi impegni amichevoli cui è attesa l'Argentina di Nico Gonzalez: venerdì 22 marzo a Philadelphia contro El Salvador, martedì 26 invece a Los Angeles contro il Costa Rica