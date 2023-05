ARGENTINA, Maxi-rissa in River-Boca, 7 espulsi e polizia

Fonte: ANSA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 08 MAG - Polemica, in Argentina, per il risultato del super derby disputato tra due squadre locali: il River Plate, con un dubbio rigore del colombiano Miguel Borja, ha battuto 1-0 il Boca Juniors nei minuti di recupero in una partita che ha registrato tre giocatori espulsi per squadra dopo una violenta scaramuccia in campo che ha costretto all'intervento delle forze dell'ordine. Borja ha siglato la vittoria del River al terzo minuto di recupero trasformando un penalty sanzionato dall'arbitro Darío Herrera (che non ha mai consultato il Var) per un'infrazione di Agustín Sández su Pablo Solari. Dopo il gol, i giocatori di entrambe le squadre hanno iniziato una rissa in mezzo al campo di gioco che ha portato alle espulsioni di Agustín Palavecino, Ezequiel Centurión ed Elías Gómez nel River e dell'uruguaiano Miguel Merentiel, Ezequiel Fernández e Nicolás Valentini. Cartellino rosso anche per l'allenatore del Boca, Jorge Almirón. La partita è stata sospesa per un quarto d'ora prima della monumentale rissa in panchina dovuta alla provocazione di Palavecino dopo l'1-0. Il Boca si è ritrovato con otto giocatori e il River con dieci, visto che due espulsi erano in panchina. L'incontro ha avuto anche risvolti giudiziari: la polizia ha avviato un'inchiesta contro lo stesso Palavecino, nonché contro Marcos Rojo e Luis Vázquez. Sia Palavecino (autore dell'esultanza provocatoria che ha dato inizio agli incidenti), sia Vázquez (ha fatto un gestaccio ai tifosi del River quando è stato sostituito) sono stati denunciati per "istigazione al disordine". Al termine della 15/ma giornata del torneo, il River guida la Lega professionisti con 37 punti, nove in più del San Lorenzo, che oggi riceverà il Defensa y Justicia, terzo con 27 punti. (ANSA).