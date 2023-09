ARGENTINA, In Bolivia con bombole di ossigeno

Fonte: a cura di Niccolò Righi

Non saranno soltanto la distanza, il volo ed il jet lag, a mettere in dubbio le presenze di Nico Gonzalez e Beltran domenica contro l'Atalanta. A ciò si dovrà necessariamente aggiungere lo sforzo fisico per la partita che la Seleccion argentina giocherà domani sera, a La Paz, contro la Bolivia.

L'Estadio Hernando Siles, infatti, non è l'impianto sportivo più facile in cui giocare, e non solo per il valore degli avversari, ma perché il terreno di gioco si trova a oltre 3.500 metri sopra il livello del mare. L'aria rarefatta che si respira a quelle altitudini rende la quantità di ossigeno meno disponibile, con Neymar che recentemente definì "disumane" le condizioni di gioco all'interno del campo.

Per far fronte a questo problema, i ragazzi di mister Scaloni si sono dotati di piccole bombole di ossigeno tascabili che, almeno per questa trasferta impegnativa, andranno a sostituire le consuete bombillas di Mate.