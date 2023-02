ANTOGNONI, Commisso va aiutato nella comunicazione

Giancarlo Antognoni, ex bandiera della Fiorentina e recentemente anche nella dirigenza come club Manager, è intervenuto a Radio Toscana per parlare del momento dei viola e commentare le parole di Rocco Commisso. Sulle ultime affermazioni del presidente gigliato ha detto: "Di solito quando le cose non vanno bene qualcuno dovrebbe pagare per alcune decisioni prese. Però rispetto quanto ha detto Commisso. La proprietà è la sua e decide lui, anche se c'è un limite a tutto. Nel calcio si sbaglia ma chi sbaglia meno vince e perseverare è diabolico. Il presidente della Fiorentina è entrato nel mondo del calcio italiano con molta voglia di fare, forse le cessioni di alcuni giocatori lo hanno destabilizzato, era molto legato a Vlahovic e Chiesa.

Penso che Commisso pecchi però nelle pubbliche relazioni, qualcuno dovrebbe aiutarlo perché non ha senso accusare tutti a destra e manca. Il calcio è seguito e discusso da tutti e Commisso deve accettare anche le critiche".

E sulla stagione dei viola: "L'obiettivo primario sono le coppe. In Conference la Fiorentina affronta un avversario ostico come il Braga. In Coppa Italia il cammino è più facile visto che c'è la Cremonese. Le coppe possono riabilitare una stagione in questo momento negativa".