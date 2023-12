ANGELOZZI, Corvino? Al Sassuolo gli rubai Duncan

FirenzeViola.it

© foto di Frosinone Calcio

Il Direttore Generale del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di SkySport toccando vari temi tra cui le divergenze tra lui e l'ex dirigente viola, oggi Direttore Sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino riguardo all'acquisto di Alfred Duncan.Queste le sue parole: "Devo dire che qualche volta ci siamo scontrati su alcuni calciatori. Quando ero al Sassuolo, Corvino aveva praticamente già chiuso la trattativa per Duncan, all'epoca alla Sampdoria, e lo aspettava a Bologna per le firme. Io però riuscì tramite un accordo col procuratore a rubarglielo. Corvino ovviamente non la prese bene. Per un anno non ci siamo parlati per questo motivo.

Lui poi mi chiamò e riuscimmo a chiarire".