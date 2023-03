ALLEGRI, Se scordo i viola non mangio più la bistecca

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa per presentare la sfida che i bianconeri giocheranno domani contro il Friburgo. Tra le tante dichiarazioni, il tecnico livornese affronta anche il tema delle italiane in Europa, citando la Fiorentina. Di seguito le sue parole: "Credo stasera di vedere il Napoli passare, domani noi, la Roma e magari anche la Lazio di andare avanti. Il calcio non è matematica, a volte si incastrano i sorteggi favorevoli, altri ti va tutto contro. I problemi sono altri che non vogliono risolvere. Ah, e poi la Fiorentina che mi sono scordato, sennò non posso mangiare più la bistecca a Firenze...".