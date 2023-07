ALBERTINI, Per la Scuola Allenatori in arrivo nuovi criteri

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico della Figc ha indicato le nuove linee guida da seguire nei bandi di partecipazione alla Scuola Allenatori, dando maggiore importanza alle pregresse esperienze da allenatore e ai titoli psicopedagogici. L'obiettivo è "dare a sempre più persone l'opportunità di seguire i corsi e ottenere, di conseguenza, la relativa qualifica". In particolare, su tre corsi stagionali Uefa A, due saranno dedicati a valorizzare la carriera da tecnico e da dirigente sportivo. L'Uefa A rappresenta il secondo massimo livello di formazione per un tecnico: la sua qualifica abilita a guidare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera), tutte le formazioni femminili e le squadre maschili fino alla Serie C inclusa. A settembre, invece, in Toscana partiranno u corsi sperimentali Uefa C, con una graduatoria valida per tutta la stagione.

I corsi Uefa C sono indirizzati alla formazione degli allenatori di giovani calciatori e calciatrici. "In questo secondo biennio del mio mandato siamo riusciti nell'intento di rendere i corsi del Settore Tecnico più accessibili a tutti. Usando una metafora calcistica, è quello che facevo anche in campo: creare le opportunità per i miei compagni", ha sottolineato il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, che poi ha continuato: "Se nel primo biennio del mio mandato ci siamo focalizzati sul settore giovanile, dando vita al corso per Responsabile di settore giovanile e implementando i corsi dedicati agli allenatori per giovani calciatori e calciatrici". (ANSA).