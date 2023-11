AIC, Consiglio direttivo con Biraghi e gli azzurri

Fonte: assocalciatori

Consiglio Direttivo AIC “allargato” oggi al Centro Tecnico di Coverciano: alla riunione ha preso parte, oltre al Presidente dell’Associazione Allenatori Renzo Ulivieri, anche una delegazione di calciatori azzurri, tra cui il capitano viola Biraghi, in ritiro in vista della doppia sfida della Nazionale con Macedonia e Ucraina. Con gli azzurri è stato affrontato il tema dei calendari e dell’attività agonistica con particolare riferimento alla “salute del calciatore”, argomento già affrontato negli scorsi mesi dall’AIC in due convegni medico scientifici. I dati emersi dalla ricerca, condotta dal gruppo di studio appositamente creato, hanno evidenziato la necessità di un periodo di “riposo” nel corso della stagione per il recupero sia fisico che mentale, alla luce anche dei tanti infortuni registrati in questa prima parte del campionato. L’aumento di partite “back to back” porta a conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti: si parla tanto di aumentare lo spettacolo per aumentare gli introiti, ma si rischia di svilirlo e offrire un prodotto privo dei più suoi importanti protagonisti. L’AIC ha proposto di splittare una giornata di campionato in due weekend e continuerà a battersi per ripristinare una sosta a metà stagione, fondamentale per il recupero di cui i calciatori hanno certamente bisogno per fare al meglio il loro lavoro.

Il Presidente Umberto Calcagno ha poi discusso, con i consiglieri intervenuti, gli altri temi all’ordine del giorno tra i quali il Decreto Crescita e l’entrata in vigore del Decreto 36 su vincolo e lavoratore sportivo.