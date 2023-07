AD BOLOGNA, Dominguez-Orsolini? No dead-line

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In conferenza stampa l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto sulle trattative dei rossoblu, alcune delle quali coinvolgono anche la Fiorentina. Queste le parole riportate da bolognasportweb: “Come vedete tutti è un mercato complesso, ci sono poche trattative, il sistema calcio come ripeto spesso è uscito dalla pandemia con una situazione finanziaria difficile, per cui molti club devono vendere prima di poter acquistare. Noi siamo andati avanti con i programmi di rafforzamento che avevamo preventivato, riscattando Posch e Moro e acquistando Beukema e El Azzouzi”.

Su Bernardeschi: “In realtà non è una trattativa, Bernardeschi attraverso il suo agente ha aperto ad una possibilità di tornare in Europa, che è più che altro una trattativa che riguarda lui e il Toronto. Se trovasse le condizioni per uscire in prestito dal Toronto noi saremmo contenti di averlo come tante squadre in Italia penso”.

Sullo stadio: “Un ulteriore passo nel processo che ci vedrà riqualificare il Dall'Ara. Abbiamo consegnato il progetto definitivo del temporaneo per cui i due discorsi sono allineati. Si può procedere alla chiusura della Conferenza dei Servizi nei tempi tecnici che definirà anche il Comune. Quella di tenere la squadra in città è una scelta onerosa ma necessaria, non vogliamo perdere il forte legame con la città e i tifosi. Abbiamo trovato una location che permetterà di controllare i flussi di traffico e offrire ai tifosi adeguati servizi. Se si procede come pensiamo per l'estate prossima dovrebbero partire i lavori del temporaneo”.

Su Dominguez e Orsolini: “C'è interesse per molti dei nostri giocatori. Noi continuiamo a pensare che sia necessario rinnovare i contratti. Abbiamo più facilità a parlare con l'agente di Orsolini rispetto che a quello di Dominguez. La volontà di rimanere sarà legata anche alle eventuali proposte. Nico è un perno importante della squadra vorremmo farlo rimanere con noi”.

Su deadline per Dominguez e Orsolini: “Non ci sono deadline. C'è un progetto, Giovanni e Marco stanno lavorando per completare la squadra e vediamo quello che succede”.