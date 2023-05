ACCVC, Avvisa i tifosi: frana vicino a Sassomarconi

L'Associazione Centro Coordinamento Viola Club, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, ha avvisato i tifosi della Fiorentina in partenza verso Basilea di una frana all'entrata di una galleria in direzione sud poco dopo Sassomarconi: “C'è stata una frana all'entrata di una galleria in direzione sud poco dopo Sassomarconi. Per questo motivo hanno dirottato il traffico su una corsia della carreggiata opposta che va verso Bologna, con conseguenti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni. Per chi dovesse partire per Basilea prenda in serie considerazione la possibilità di fare la Cisa”.