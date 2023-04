ABODI, Inaccettabili cori razzisti e risse in curva

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Vorrei tanto che 'rispetto' finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei tifosi e i cori razzisti, tutti". Lo ha scritto su Twitter il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, dopo gli episodi di scontri tra tifosi del Napoli al 'Maradona' e i cori di stampo razzista dei supporters della Roma verso l'allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic. (ANSA).