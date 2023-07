ABBONAMENTI, Ecco fasi e prezzi: attiva da oggi all'11/8

La campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 della Fiorentina apre oggi, mercoledì 5 luglio, alle 10:00. Il tagliando stagionale comprende 20 gare perché include la prima gara di Coppa Italia in programma al Franchi valida per gli ottavi di finale. Ecco il lungo comunicato emesso attraverso il suo sito ufficiale dal club viola.

Fino al 12 luglio con la SUPER PRELAZIONE WEB verrà dedicata la finestra d’acquisto più vantaggiosa dell’estate ai vecchi abbonati 22/23 e a chi ha sottoscritto il pack a 12 gare. Chi non vorrà acquistare online, ma presso il Fiorentina Point e i punti vendita Vivaticket, potrà comunque beneficiare delle tariffe della PRELAZIONE ma con uno sconto inferiore, fino al 19 luglio.

Per gli abbonati storici arriva la riduzione ad hoc FEDELISSIMI: fino al 19 luglio coloro che hanno rinnovato ogni anno negli ultimi 10 anni (dalla stagione 13/14 con eccezione delle stagioni 20/21 e 21/22) sarà applicato uno sconto riservato.

Con le nuove riduzioni UNDER 6, UNDER 14, UNDER 25 e OVER 70, inoltre, saranno molte le categorie che potranno beneficiare di tariffe dedicate fino al 1° agosto.

Dal 13 luglio al 1° agosto sarà attiva anche la vendita libera promozionale nei posti liberi da prelazione.

Dal 2 agosto all’11 agosto invece, nel periodo di vendita libera, permarranno solo le riduzioni UNDER 14 e UNDER 6.

La campagna terminerà l’11 agosto alle 18:00.

La campagna per la prossima stagione si distingue per una ulteriore novità. In tutte le fasi di vendita sarà possibile scegliere se abbonarsi con la formula EASY o PRO: con una spesa di poco superiore l’abbonato PRO potrà beneficiare di numerosi vantaggi non previsti nella formula EASY. L’abbonamento EASY comprende 19 gare di Seria A e la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, non è cedibile, vale l’accesso alla seconda fase di prelazione sia per l’acquisto di altri tagliandi che per la prossima campagna abbonamenti e infine garantisce un omaggio livello base di Punti InViola per partecipare alla raccolta punti che saranno caricati sulla propria InViola Gold o Premium a fine campagna.

L’abbonamento PRO comprende 19 gare di Seria A e la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è cedibile ad altra persona in possesso di InViola Gold o Premium per un massimo di 5 partite ad eccezione delle partite contro Inter, Milan, Lazio, Juventus, Napoli e Roma. In caso di altre competizioni o mini-abbonamenti, nonché di eventi e match in programma al Viola Park, l’abbonamento PRO garantisce l’accesso alla prima fase di prelazione per l’acquisto ed anche a una tariffa promozionale per l’acquisto di altri biglietti (fino a un massimo di 4). Anche per le future campagne abbonamenti in eventuali Stadi a capienza ridotta gli abbonati PRO avranno accesso alla prima fase di prelazione (fino a esaurimento posti). Tra i servizi offerti ai possessori di tagliandi PRO ci saranno anche promozioni, eventi e concorsi esclusivi nonché la possibilità di rivendere il proprio posto in caso non si possa assistere ad una partita: in questo caso il ricavo dalla vendita sarà diviso al 50% tra l’abbonato e la Fiorentina e sarà spendibile su altri prodotti di biglietteria. L’abbonato PRO beneficerà anche di una quota extra di Punti InViola per partecipare alla raccolta punti.

Nei settori di Tribuna VIP e Tribuna Onore, l’abbonamento PRO includerà anche l’accesso alle aree hospitality previa prenotazione fino ad un massimo di 3 partite nella stagione, fatta eccezione per i match contro Inter, Milan, Lazio, Juventus, Napoli e Roma.

Quest’anno, attraverso il circuito PayPal, per chi acquista online sarà possibile rateizzare l’acquisto dell’abbonamento in 3 rate a tasso zero.

RIEPILOGO FASI DI VENDITA

SUPER PRELAZIONE WEB: 5 luglio – 12 luglio

PRELAZIONE: 5 luglio – 19 luglio

VENDITA LIBERA PROMO: 13 luglio – 1° agosto (* il 20 luglio non sarà possibile sottoscrivere abbonamenti)

VENDITA LIBERA: 2 agosto – 11 agosto

Chi avrà sottoscritto il proprio abbonamento nelle prime due settimane di campagna potrà approfittare di una giornata dedicata al CAMBIO POSTO, il 20 luglio, per scegliere tra i migliori rimasti liberi all’interno del proprio settore. Per farlo basterà rivolgersi al Fiorentina Point.

RIEPILOGO RIDUZIONI

FEDELISSIMI – sconto per gli abbonati da 10 anni consecutivi ovvero dalla stagione 13/14 con eccezione delle stagioni 20/21 e 21/22.

UNDER 6 – sconto per i nati dal 01/01/2018; l’abbonamento dovrà essere associato ad un abbonamento a tariffa “Intero”.

UNDER 14 – sconto per i nati dal 01/01/2010; l’abbonamento dovrà essere associato ad un abbonamento a tariffa “Intero”.

UNDER 25 – sconto per i nati dal 1/1/1999.

OVER 70 – sconto per i nati fino al 31/12/1953.

INVIOLA PREMIUM

Si ricorda che per la sottoscrizione dell’abbonamento è necessario possedere la tessera INVIOLA GOLD o la nuova INVIOLA PREMIUM in corso di validità: la tessera potrà essere acquistata al costo di 10 euro, con una riduzione del 50% rispetto al prezzo stabilito per la vendita nel corso della stagione 23/24.

DOVE ACQUISTARE

www.abbonamentifiorentina.com

Fiorentina Point

Via dei Sette Santi 28R (angolo Via Giovanni Dupré), 50137 Firenze

Mail: fiorentinapoint@acffiorentina.it

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì in orario 10:30-12:30 e 14:00 -18:00.

Sarà possibile contattare lo staff del Fiorentina Point per richiedere informazioni tra le 9 e le 10:30 al numero +39 055 571259.

Rete Vendita Vivaticket