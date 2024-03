SIND. POZZALLO A RFV: "Sono in contatto col fratello di Joe. Speriamo di parlarne con grande ottimismo"

FirenzeViola.it

Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, a Radio FirenzeViola

Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, paese che ha dato i natali a Joe Barone, è intervenuto su Radio FirenzeViola per mostrare la vicinanza di tutta la cittadina del sud Italia verso il direttore generale della Fiorentina, che sta combattendo per la vita dal San Raffaele di Milano: “La notizia si è sparsa in un baleno in città. Conosciamo tutti Joe Barone a Pozzallo, e siamo in grande apprensione. Sto seguendo la vicenda col fratello di Joe, ci dice che in questo momento è intubato e che la situazione è critica. Salirà a Milano per raggiungerlo”.

Com’è il vostro rapporto?

“Joe, una persona che si è fatta strada in America dopo l’adolescenza in America, si è ritrovato a Firenze, città a noi cara. C’è grande apprensione e preghiamo tutti affinché si possa superare questa grave criticità.

La sua famiglia è di quattro fratelli, di Joe mi ha sempre impressionato la grandezza e la generosità. Avevamo un amico calciatore che è scomparso qualche anno fa: lui venne in aereo per la messa, poi scappò per star dietro alla Fiorentina. Ma sono cose che dimostrano la generosità di un uomo che siamo orgogliosi di avere nostro concittadino, ci auguriamo che possa tornare a Pozzallo compatibilmente con gli impegni della Fiorentina”.

Chiosa: “È un grande figlio di questa città, qua ci conosciamo tutti. Quindi in questo momento vengono in mente gli attimi dei caffè al bar, parlando di calcio, delle cose del paese... tutti aneddoti che portano poi a pubblicare foto o a celebrare momenti di grande felicità. Speriamo che domani si possa parlare con più ottimismo”.