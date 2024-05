BELTRAN DI GHIACCIO, DODÒ CONVINCE, OK NZOLA E KOUAMÈ. TERRACCIANO TORNA SAN PIETRO

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - L’azione del vantaggio del Brugge nasce da un suo rinvio tutt’altro che impeccabile poi ringrazia Dodò in chiusura dopo la fuga sulla destra di Thiago. Si riscatta nel recupero con un intervento fondamentale tornando San Pietro, 6,5

DODÒ - Attento fin dai primi minuti sbroglia qualche brutta situazione nella propria area di rigore. Provvidenziale la chiusura su Jutglà alla mezz’ora del primo tempo dopo il passaggio di Thiago. Anche nel secondo tempo è il più convinto nel trascinare i suoi e alla fine ha ragione, 7

MILENKOVIC - Più di un problema quando Thiago gli scappa sulla destra prima di cercare Jutglà in area di rigore, poi recupera sicurezza, 6

QUARTA - Fin troppo sorpreso dall’inserimento di De Cuyper che gli sbuca alle spalle in occasione del vantaggio del Brugge. E’ comunque l’unica sbavatura della sua partita, 6

BIRAGHI - Grave il posizionamento che tiene in gioco De Cuyper sul gol dell’uno a zero. Sbaglia qualche passaggio nel primo tempo poi in avvio di ripresa manda alto su punizione. Meriterebbe invece più fortuna quando colpisce la traversa sempre su calcio piazzato. Ad Atene sarà il caso di evitare certe disattenzioni, 5,5

ARTHUR - Non un buon avvio con qualche pallone perso di troppo anche se dopo aver subito il gol offre un gran pallone a Nico che non ne approfitta. Non impressiona ma nemmeno sfigura, 6

Dal 25’st DUNCAN - Entra bene in partita favorendo il momento migliore della Fiorentina, 6,5

MANDRAGORA - Tiro alto dopo la sponda di Nico in area di rigore, più tardi chiama al tiro Belotti che rimedia solo il corner. Nel secondo tempo la sua azione è costante, 6

NICO - Sulla prima ripartenza non trova l’imbucata giusta per Belotti ma soprattutto non sfrutta un bell’assist di Arthur che lo mette a tu per tu col portiere. Si rivede di testa ma senza inquadrare lo specchio dopo la traversa di Kouamè. Poco ispirato nel secondo tempo è però l’autore del cross sul quale Nzola si procura il rigore che lui concede a Beltran. Non è la sua serata, 5,5

BELTRAN - Sulla respinta di Mignolet cerca il tapin vincente ma trova ancora la risposta del portiere che l’abirtro non ravvede non concedendo il corner. Sbaglia molti appoggi e come spesso capita agisce molto lontano dall’area di rigore ma dagli undici metri è abbastanza freddo per firmare un pareggio importantissimo. Un vichingo di ghiaccio, 7

Dal 44’st RANIERI - S.v.

KOUAMÈ - Non precisissimo in avvio ci prova di testa dopo il vantaggio belga. Più bravo quando calcia dal limite centrando la traversa. E’ più che sfortunato anche nel secondo centrando il palo ma in termini di generosità non si risparmia mai, 7

BELOTTI - Su invito di Mandragora cerca il diagonale che viene deviato in corner poi difende un buon pallone prima del tiro di Kouamè sulla traversa. Rispetto all’andata quando era riuscito a trovare il primo gol europeo stasera è meno incisivo, 5,5

Dal 25’st NZOLA - Ha il grande merito di mettere la testa sul cross di Nico da destra e guadagnarsi il rigore. E’ rinato, 7

ITALIANO - Costretto a fare a meno di Bonaventura si affida al duo Arthur-Mandragora in mezzo, dietro ci sono Milenkovic e Quarta mentre a sostegno di Belotti agiscono Nico, Beltran e Kouamè. Nonostante un avvio di discreta personalità la sua difesa è ancora disattenta e incassa il gol dello svantaggio poi né Nico, poco preciso davanti al portiere, né Kouamè, sfortunato sulla traversa centrata dal limite, riescono a trovare il pari prima dell’intervallo. Nel secondo tempo c’è una sola squadra in campo ed è la sua, tanto che dopo altri due legni il pareggio su rigore di Beltran è più che meritato come la seconda finale europea consecutiva, 7