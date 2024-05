MANDORLINI A RFV, Castrovilli esterno? Con me lo faceva

FirenzeViola.it

Intervistato da Radio FirenzeViola, durante "Viola Weekend", l'ex allenatore dell'Hellas Verona Andrea Mandorlini ha parlato del match di oggi: "Per l'Hellas oggi credo sia molto più importante rispetto alla Fiorentina, perché la squadra gialloblu vorrà salvarsi il prima possibile. Ha due sfide in casa ed è il momento decisivo della stagione".

Nzola può vivere una seconda vita dopo il gol?

"Nzola era partito bene poi ha avuto un momento di involuzione, ma il gol in Conference in vista anche del ritorno gli garantirà un posto nello scacchiere di Italiano che avrà fatto un piano per affrontare l'Hellas. Poi il pensiero è chiaro che andrà a giovedì. Ma sì, recuperare un giocatore come Nzola è sicuramente importante".

Come vede il futuro di Italiano?

"Vincenzo ha fatto benissimo anche a La Spezia dove tutti pensavano sarebbe rimasti e poi è andato alla Fiorentina. Sarebbe bello per lui dare continuità al suo lavoro a Firenze, un lavoro che è sotto gli occhi di tutti. Si dice che quando si muovono le foglie un po' di vento c'è, quindi le voci devono avere qualche fondamento. Ma non ho dubbi che lui debba restare concentrato su questo finale di stagione".

Palladino può essere il nome giusto per la Fiorentina?

"Ha dimostrato il suo valore in una piazza ambiziosa e penso sia uno dei giovani che ha fatto meglio, poi ogni stagione ha la sua storia. Io lo vedrei bene a Firenze ma credo siano discorsi un po' prematuri. Palladino in ogni caso è un allenatore con un futuro importante".

E su Castrovilli ala sinistra?

"Ritorno al passato e a quando era a Cremona. Giocavamo col 4-3-3 e lui mi piaceva molto sull'esterno, poi dipende dall'allenatore ma le sue qualità si sposano bene con tanti ruoli, anche quello dell'esterno. Purtroppo è stato bersagliato dagli infortuni ma dal punto di vista tecnico è un giocatore duttile".