TESSER A RFV, Perdere Castro un peccato. Bianco mi ha colpito

Attilio Tesser, ex allenatore di Castrovilli alla Cremonese, é intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "I Conti delle Sette" per parlare del momento del centrocampista della Fiorentina e del suo possibile futuro, lasciando spazio ad una riflessione più ampia sul momento dei viola. Ecco le sue parole:

Sul parallelismo Castrovilli-Saponara:

"Le sue caratteristiche sono diverse, ma la sua versatilità gli consente di adattarsi a molteplici posizioni grazie al suo dinamismo e alla sua abilità tecnica, oltre alla capacità di giocare bene con entrambi i piedi. Non si limita al ruolo di ala, ma ha un passo diverso rispetto ai giocatori tipici di quella posizione, mostrando un'eccellente prestazione sia sulla trequarti che, se necessario, anche a centrocampo. Il suo gol contro il Milan a San Siro in passato è stata una dimostrazione della sua straordinaria corsa e intensità".

Sul futuro del giocatore:

"Se dovessi prendere una decisione dopo gli infortuni, continuerei a puntare su di lui. Nonostante due anni travagliati, il suo talento e le sue performance recenti mostrano che merita ancora fiducia. Se dovesse lasciare la squadra, sarebbe ambito da club di alto livello, senza i pesi degli infortuni recenti. Il suo valore è evidente e perderlo a parametro zero sarebbe un peccato per la Fiorentina".

Sul Club Brugge:

"Nelle ultime partite, sembra che la squadra abbia concentrato le energie sulla Conference League, come dimostrato dall'approccio offensivo e efficace contro il Brugge. Anche se gli avversari sono tosti, aver segnato un gol in più offre un vantaggio significativo. Tuttavia, non credo che la Fiorentina stia trascurando il campionato, ma piuttosto sta facendo alcune rotazioni per gestire gli impegni".

Su Ferrarini e gli altri viola in prestito in Serie B:

"Ferrarini, nonostante non abbia avuto la possibilità di giocare con me a causa di un infortunio, ha lasciato una buona impressione quando ha affrontato la nostra squadra con il Venezia. Tra gli altri, Bianco è il giocatore che mi ha colpito di più, mostrando buone doti tecniche e una bella progressione. È fondamentale avere il coraggio di dare spazio ai giovani talenti, seguendo l'esempio di Aquilani".

