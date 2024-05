TERRACCIANO, Questa finale per Barone: ce la meritiamo

FirenzeViola.it

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato al sito ufficiale del club nel post partita. Queste le sue parole sulla parata: "Sono felicissimo perché raggiungiamo un'altra finale. Una roba pazzesca, so l'importanza di quella parata. Ci meritiamo questa finale, come se la meritano i tifosi e la città. La concentrazione è rimasta alta, nell'occasione della parata penso me l'abbiano anche deviata quindi è stata complicata.

Ci godiamo questa festa e cercheremo di preparare al meglio le partite che mancano. Questa finale è anche per Barone e per la sua famiglia. Ogni sforzo è anche per loro, e anche per i tifosi che ci seguono ovunque. Per preparare bene la finale dobbiamo fare punti in campionato e concludere al meglio la stagione".