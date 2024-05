DESOLATI A RFV, Belotti secondo me è un campione: lo riscatterei

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Claudio Desolati ha parlato a Radio Firenzeviola, durante "Palla al centro". Queste le sue parole, a cominciare dalla prestazione di Nico Gonzalez: "Non è che può essere sempre decisivo. Certi giocatori si vede subito da come toccano la palla se sono in giornata o no. A volte abbiamo dei rapporti speciali con alcuni giocatori, noi per esempio la davamo sempre ad Antognoni perché tanto sapevamo che poi la palla ci tornava".

Finalmente è tornato al gol Belotti.

"Gli ho fatto un applauso ma non solo perché ha fatto gol. Secondo me Belotti è un campione: gioca più per la squadra che per sé stesso. Ma ha fatto un gol da grande attaccante, girandosi e tirando. La Fiorentina tira poco e secondo me Belotti va sfruttato al massimo perché ha grandi qualità che ha dimostrato ieri sera. Un gol da vero attaccante".

Quando non segni cosa succede?

"Ci son momenti in cui giochi bene e non fai gol, a volte ne basta una e la metti in rete. Belotti spreca tante energie per la squadra e a volte forse per questo non riesce a segnare".

Lo riscatterebbe?

"Più si va avanti e meno attaccanti ci sono. Io Belotti lo terrei eccome, perché si muove molto bene: attaccanti così ce ne sono sempre di meno. Anche Beltran quante palle ha toccato? Non è un problema di ruolo".

