FACCENDA A RFV: "I TORTI ARBITRALI VANNO EVIDENZIATI DAL CLUB. LA DIFESA? ERRORI DEI SINGOLI DI LETTURA"

L'ex Mario Faccenda è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di attualità viola, a partire dall'arbitraggio di ieri: "Ci sono stati falli da fischiare e in questo periodo la Fiorentina non sembra molto tutelata o meglio subisce dei torti. La Fiorentina è in debito in questo momento. Dirigenti? Se ne deve parlare e devono farsi sentire ma non so chi debba farlo ma è giusto dirlo, pur con parole giuste, se ci sono torti"

La difesa è un problema? "Milenkovic ha perso un po' di fiducia anche per l'alternanza che può avergli tolto sicurezza. La squadra è molto offensiva e la difesa non è molto coperta dai centrocampisti, poi ci sono gli errori dei singoli, soprattutto in fase di lettura. Come il fuorigioco fatto in superiorità numerica col Brugge, mentre ieri ho visto subito una deviazione sul secondo gol che ha fatto sbagliare il rinvio del difensore. Il difensore sui lanci lunghi deve scattare un attimo prima dell'attaccante e non devono andare avanti quando si vince o si pareggia, meglio fare una discesa in meno".

Nove rigori come li spieghi? "Sono tanti, è vero, ma con le nuove regole basta che tocchi e con la Var il tocco di mano è esasperato, i difensori sono in difficoltà"