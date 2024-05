ASTON VILLA, Emery: "Olympiacos favorito: sarà dura"

FirenzeViola.it

Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro l'Olympiacos dopo aver perso 4-2 nell'andata a Birmingham, tentando di raggiungere la Fiorentina in finale. Il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Emiliano Martinez, che ha viaggiato in Grecia con la squadra, ma non è al meglio: "Parlerò con lui e con il medico per vedere se è al 100% in forma per giocare, ma credo in Olsen e sto costruendo la squadra non solo con i giocatori dell'undici titolare. Se lo facessimo, saremmo morti adesso perché abbiamo avuto molti giocatori infortunati. Domani se sarà disponibile al 100% giocherà, altrimenti no".

Ha già affrontato situazioni simili, cosa servirà domani?

"Le esperienze possono sempre aiutare, avere successo o meno, ma dobbiamo creare e costruire un nuovo modo e abbiamo perso nettamente all'andata. Domani sarà difficile rimontare, dobbiamo giocare pensando di rialzarci dopo i primi 90 minuti, il piano di gioco che avevamo non ha funzionato bene. Mi aspetto che domani faccia meglio".

Il clima sarà caldissimo.

Sarà molto difficile qui con l'atmosfera, potrebbe essere più difficile con i tifosi che spingono molto. Ci concentreremo come possiamo, ho esperienza e ne costruiremo una nuova con i nostri giocatori, le nostre idee e le partite che abbiamo già giocato. Sarà la sfida più grande che affronteremo quest'anno".

Perdere sarebbe un fallimento?

"Siamo in un processo. Possiamo essere molto esigenti, ma non dobbiamo sentirci mai sotto pressione. Ci è piaciuto arrivare qui, ma vincere un trofeo in Europa è molto difficile. Arrivi qui solo quando sei coerente e hai successo, ma se non vinciamo domani il processo è chiaro, il modo in cui stiamo cercando di arrivarci è impegnativo".

Siete ancora favoriti?

"Forse eravamo favoriti prima dell'andata, ma poi va dimostrato sul campo e loro hanno mostrato la loro forza, il modo in cui vogliono competere e ora sono favoriti. Sono molto esigente e preparerò la partita per provare a tornare in gioco, ma non saremo sotto pressione. Dobbiamo cercare di goderci entrambe le competizioni fino alla fine. Speriamo la fine non sia domani, ma se lo fosse dobbiamo essere orgogliosi".