IL TRIONFO DI ITALIANO. VINCENZO CI MANCHERÀ. CHE PERSONALITÀ BELTRAN. E SE NZOLA OGGI FOSSE MEGLIO DI BELOTTI? IN FINALE PREFERISCO I GRECI ALL'ASTON VILLA

I nemici di Italiano non gradiranno. Pazienza. Hanno sempre un motivo per criticare il tecnico viola. Anche quando si centra un grande risultato. Ma stavolta ha vinto lui. La notte di Brugge celebra il trionfo di Italiano. Che ha ancora molto da imparare ma che in due anni ha portato una squadra normale a tre finali. Normale, si. L’Atalanta che in serie A è in questo momento è fuori dalla Champions ha un parco giocatori che leggendo Transfermarkt ha cento e passa milioni in più di valore. Chiara l’idea? Uno può tranquillamente affermare che non ama un tipo di calcio così spregiudicato. Pure io prediligo tecnici più equilibrati. Il mio modello è Ancelotti. Ma negare il valore di Vincenzo e quello che ha dato alla Fiorentina è pura miopia. Andate a riguardare il secondo tempo di Brugge. Uno spettacolo. Per qualità, per coraggio, per idea tattica. Tutto questo senza il valore aggiunto di Nico, Arthur e Bonaventura. I nemici di Italiano diranno che il Brugge è scarso. E qualcuno magari ci cascherà. Ma ero e resto convinto che rimpiangeremo questo allenatore. A meno che Commisso non ci regali un top. Un De Zerbi tanto per andare incontro a una voce riportata da alcuni media. Fantasie, purtroppo.

Non è solo la notte di Italiano. Beltran ha dimostrato di avere le palle, di avere personalità. Il pallone che ha calciato dal dischetto pesava un quintale. Lui si è assunto il rischio. Quelli bravi in queste situazioni fanno gol. Beltran è bravo. L’argentino è uno dei pilastri della Fiorentina del futuro. E occhio a Nzola. Esattamente come Sottil (che peccato il suo infortunio) sembra un altro giocatore. Entra e determina. Pensando alla finale perché non proporlo titolare al posto di Belotti? Bisogna cogliere al volo certi momenti magici.

A proposito di finale oggi guarderemo con curiosità Olympiakos-Aston Villa. Io spero di incrociare i greci. Dite che visto che la finale è ad Atene giocherebbero in casa? In finale lo stadio viene diviso a metà. Migliaia di cuori viola stanno già acquistando il biglietto per Atene. Anche la Fiorentina giocherà in casa.