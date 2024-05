VIDEO FV, La Fiorentina arriva a Peretola: è festa grande

Fonte: dal nostro inviato - Niccolò Righi

La Fiorentina è atterrata a Firenze. Ad attenderla, alle 1 e 40 circa di notte, più di trecento tifosi in festa per la qualificazione alla finale di Conference League: è festa grande all'aeroporto di Peretola, con il popolo viola che si è stretto intorno alla squadra, appena rientrata in Italia dopo l'1-1 di Brugge. Il gruppo viola ha sfilato in pullman davanti ai tifosi che lo hanno scortato con applausi e cori. Tanti incitamenti anche per Vincenzo Italiano, mentre tra i calciatori viola i più scatenati, come si può vedere dalle immagini raccolte dai nostri inviati, sono sembrati Dodò e Kouame.

Protagonista anche Antonin Barak che, prima di entrare sul pullman di squadra, è passato in mezzo ai tifosi ed è stato sommerso dal loro affetto. Momenti indimenticabili a Peretola, ecco foto e video dell'arrivo: