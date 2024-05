DA PERETOLA, Tifosi viola scatenati, cori per Italiano

Fonte: dal nostro inviato - Niccolò Righi

Sembra ancora lunga la notte per molti tifosi viola. In particolare per i più di trecento che hanno deciso di fare le ore piccole e andare all'aeroporto di Peretola per accogliere la squadra di ritorno dal Belgio. A poche ore dall'1-1 che è valso la qualificazione alla seconda finale di Conference consecutiva, la Fiorentina è stata sommersa dal calore dei propri tifosi, che hanno invocato soprattutto il proprio allenatore, Vincenzo Italiano, accolto da re al suo rientro. Ecco il video: