LA FINALE È DI RIGORE. NIENTE CANNELLONI, NOI SI MANGIA MOUSSAKA

Ma che si può vivere così! Sono così distrutta, nemmeno avessi giocato io, che quasi quasi mi tiro su mangiando qualcosa di sostanzioso tipo dei cannelloni, che tanto vanno di moda dalle parti di Brugge. Solo che le,tristi battute, l'incitamento a ridurre la Fiorentina in ragù per farcire un bel cannellone, lanciate da un noto sostenitore della squadra belga, hanno avuto un effetto boomerang e sono stati i viola a "tritare" l'avversario. Siamo comunque in molti ad essere disposti a dare consigli su come utilizzare questa pietanza a chi ci voleva "divorare". Non sono nemmeno vendicativa, vero? Intanto ho già controllato cosa si mangia ad Atene, dai souvlaki alla moussaka, tanto per prepararci.

Finalmente si può festeggiare la nuova finale raggiunta, si può e si deve provare a portare a casa questa coppa che è lì ad Atene ad attenderci. È stata una cavalcata lunga e a volte impegnativa ma la Fiorentina da Conference è stata molto brava ieri a lasciar sfogare gli avversari, soprattutto nel primo tempo, per poi prendere in mano la situazione e pareggiare la partita col risultato della finale acquisita.

Probabilmente ci avrò fatto caso solo io, ma la maglia del Brugge mi pareva quella dell’Atalanta e quando è iniziata la partita, dopo che loro sono andati in vantaggio (volevamo farci mancare le bischerate difensive?) mi sono venuti i brividi al ricordo di quanto successo a Bergamo per la Coppa Italia. La Fiorentina però è stata vogliosa e si è meritata di passare alla finale perché, nonostante le difficoltà dei primi minuti, dopo il gol di De Cuyper, ha cercato in tutti i modi di arrivare al gol ma ha avuto anche mercoledì sera tanta difficoltà ad arrivare alla rete e la reazione, gli sforzi, parevano vanificati.

Pareva di rivedere il film della nostra storia recente, errori difensivi e mancanza di incisività sotto porta ma anche un’altra costante del nostro percorso: i pali e le traverse. Penso che aprirò una sottoscrizione affinché venga istituito un premio per chi ne colpisce di più, almeno qualcosa di vince di sicuro! Mi pareva una maledizione, sembrava che ci fosse un diavoletto beffardo che ci spostava la porta tutte le volte che si tirava e avevo paura che si potesse materializzare il malefico detto “gol mancato, gol subito” ma per fortuna non è andata così e i viola sono stati più forti di tutto fino ad arrivare al rigore che ha chiuso la gara a nostro favore. E non era scontato visto che coi rigori qualche problemino lo abbiamo avuto.

È andato sul dischetto Beltran e ho chiuso gli occhi (forse non sono stata l’unica) per la paura di quello che poteva succedere ma l’urlo della tv e di chi era con me mi hanno fatto capire che il sogno si stava avverando. Ci sarebbe forse da fare qualche considerazione su chi anche in Belgio non ha brillato, su chi non è stato incisivo nemmeno in questa gara, su chi ha fatto svarioni che potevano costarci cari, ma vogliamo fare la lista dei buoni e cattivi dopo una serata così? Direi di no, e abbraccerei tutti i ragazzi ed Italiano per questo obiettivo raggiunto che spero stavolta sia davvero raggiunto perché le finali non si mettono in bacheca, fanno un buon curriculum ma non brillano come una coppa vera e propria.

Adesso aspettiamo il nome del nostro avversario (Olympiacos o Aston Villa?) e forse sarebbe meglio trovare gli inglesi visto che si gioca in Grecia ma io voglio confidare solo ed esclusivamente sulla Fiorentina e sulla prospettiva di Italiano di lasciare Firenze con un bel regalo.

La Signora in viola