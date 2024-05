FOTO FV, Più di 300 tifosi ad attendere la squadra

Fonte: dal nostro inviato - Niccolò Righi

Entusiasmo alle stelle in casa Fiorentina. Non solo all'interno del gruppo squadra, ma anche tra il popolo viola. A testimoniarlo le immagini che ci arrivano dall'Aeroporto Amerigo Vespucci di Peretola, dove da mezzanotte i tifosi viola hanno iniziato a radunarsi in attesa del ritorno di Italiano e i suoi dal Belgio. Ad aspettare Biraghi e compagni più di 300 supporter viola che hanno fatto le ore piccole per festeggiare insieme alla squadra la conquista della finale di Conference. Tra i cori più gettonati "Atene stiamo arrivando!" e canti in onore della memoria di Joe Barone. Ecco le immagini dei nostri inviati: