SABATINI A RFV, BARONE PERSONA SINCERA E SPONTANEA. AMAVA LA FIORENTINA. FUTURO? SERVIRÀ DEL TEMPO PRIMA CHE COMMISSO RIESCA A COLMARE IL VUOTO DIRIGENZIALE LASCIATO DA JOE

Il noto giornalista Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante “C’è Polemica”, per esprimere un ricordo del direttore generale viola Joe Barone: “Ho avuto modo di conoscerlo e di parlarci e devo dire che era una persona sincera, spontanea e che amava la Fiorentina e il suo lavoro. La sua è una perdita grave per Firenze, che lascia colpiti per il modo in cui è scomparso, per l’età che aveva, perché evidente che era lui, più di Commisso, che rappresentava il club. È raro che succeda per un dirigente. Significa che ci metteva tanta passione e competenza, seppur avesse un carattere piuttosto vivace”.

Sul futuro: “Servirà che Commisso sostituisca Barone con un altrettanto bravo manager, ma non sarà semplice trovarlo. Soprattutto visto che Commisso e Barone erano come fratelli, perché definito “braccio destro” è riduttivo. Non sarà facile colmare il vuoto lasciato da Barone e non credo che Commisso lo farà subito: non aspettatevi una nomina immediata, perché prima il Patron viola dovrà elaborare il lutto. Se conosco un po’ Commisso immagino che gli sembrerà di mancargli di rispetto. Servirà dunque del tempo finché Commisso non individuerà la giusta figura, sperando che possa rivelarsi all’altezza”.