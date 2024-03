GRAFFIEDI A RFV: "Ora due mesi appassionanti. Domani Leao, molto dipenderà da lui"

FirenzeViola.it

Mattia Graffiedi a Radio FirenzeViola

Mattia Graffiedi, ex viola e attuale allenatore, parla dell'attualità del mondo Fiorentina in diretta su Radio FirenzeViola, nel corso di "Chi si compra?": “Ci aspettano due mesi appassionanti. Si gioca due competizioni più il campionato, e la Fiorentina ha le porte aperte su tutto. La semifinale di Coppa Italia se la dovrà giocare, in Conference ha le carte in regola per vincere”.

Domani al Franchi arriva Leao.

“È un problema. Dipende tutto da Leao, se è in condizione sarà dura per chiunque. Ma la Fiorentina ha giocatori che possono contenerlo, solo se non è in serata. Altrimenti è imprendibile per tutti, quindi molto dipenderà da lui”.

Di Italiano che idea si è fatto?

“A me la Fiorentina piace. Italiano è cresciuto tantissimo e può fare il salto in una grande squadra. Anche se io sono per i progetti, Italiano ha fatto benissimo a Firenze, ha fatto giocare benissimo la squadra e mi piace come si pone con la stampa. Sarei per la continuità”.

Sull'attacco della Fiorentina: “A me il reparto offensivo dei viola piace. Anche Sottil nell’uno contro è fortissimo, Belotti ha aumentato il peso offensivo. Il potenziale c’è, purtroppo i numeri non rispecchiano il valore. Ma c’è la possibilità di far male a qualsiasi squadra italiana. Questo finale di stagione va incentrato sul peso dell’attacco”.

