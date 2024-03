FIORENTINA FEMM-INTER 0-3, Rivivi il live FV

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park - Andrea Giannattasio & Niccolò Righi

Triplice fischio al Viola Park, con la Fiorentina Femminile che incappa nella seconda sconfitta consecutiva di questa Poule Scudetto con l'Inter, quarta, che rosicchia punti preziosi in chiave Champions, ora a -9. Una partita - quella delle viola - fatta soprattutto di errori, con le avversarie che hanno colpito sostanzialmente nelle uniche occasioni avute. Adesso per le ragazze di De La Fuente diventa ancor più fondamentale - in chiave Champions - lo scontro diretto che ci sarà tra 6 giorni a Torino contro la Juventus.

FINE DEL SECONDO TEMPO

90'+6 - FINISCE QUI IL MATCH! LA FIORENTINA CADE AL VIOLA PARK: È 0-3 PER L'INTER. RETI DI SERTURINI, MAGULL E BONFANTINI.

90' - Sono sei i minuti di recupero concessi dalla giacchetta nera Calvazara.

89' - Inter vicina al poker con Simonetti, palla di poco a lato.

82' - Ultimo cambio per la Fiorentina: Janogy lascia il posto a Lundin. Doppio cambio anche per Guarino che toglie l'ammonita Robustellini e Serturini per Tomter e Bugeya

81' - La Fiorentina priva a rendere il passivo meno pesante, ma il cross tagliato dalla destra di Mijatovic non trova nessuna compagna.

74' - Fase molto frammentata della gara. Ammonita adesso la nerazzurra Milinkovic.

71' - Altro doppio cambio per la Fiorentina: fuori Erzen e Johansdottir, dentro Mijatovic e Toniolo. Cambio (forzato) anche per l'Inter, che sostituisce la portiera Durante con Cetinja.

70' - Ammonita la calciatrice dell'Inter Robustellini

69' - TRIS PER L'INTER! La neo entrata Polli - in sospetto fuorigioco - riceve dal limite dell'area e appoggia a Bonfantini per il più facile dei tap-in. Sprofondano le viola in questo secondo tempo.

67' - Doppio cambio anche per Guarino: escono Cambiaghi e Csiszar, ed entrano Polli e Simonetti.

65' - Faerge prova a dare una scossa alle compagne ma il suo sinistro non può impensierire l'estrema difensora avversaria.

62' - Tortelli è la prima ammonita del match: intervento in ritardo su Magull.

61' - Primi cambi per il tecnico viola, escono Agard e Longo, entrano Parisi e Hammarlund.

60' - RADDOPPIO DI MAGULL. La trequartista tedesca raccoglie in area l'ottima sponda di Cambiaghi e trafigge Schroffenegger da pochi metri. Adesso diventa dura per le ragazze di De La Fuente.

57' - Ancora proteste per un calcio di rigore, questa volta di parte interista, ancora Calvazara che lascia proseguire.

53' - Mamma mia, ancora la Viola pericolosa! Longo colpisce di testa da dentro l'area piccola, trovando la respinta di Durante. L'Inter si salva: Fiorentina a un passo dal pareggio

51' - Ci prova Boquete da dentro l'area di rigore ma il tiro viene deviato all'ultimo

45' - Inizia il secondo tempo! Fiorentina che attacca da sinistra verso destra. Si riparte dallo 0-1 per le avversarie.

=== INTERVALLO ===

45’+2 - Finisce qui il primo tempo al Viola Park. Inter in vantaggio per 1-0 grazie alla rete siglata dopo 8 minuti da Annamaria Serturini. Una prima frazione povera di emozioni dove a regnare sono stati gli errori - soprattutto in fase di impostazione - per le ragazze di De La Fuente. I due squilli per le viola sono stati entrambi di Madelen Janogy, con le ragazze che in un paio di occasioni hanno anche protestato un mancato penalty.

45' - L'arbitro concede duie minuti di recupero. Inter sempre in vantaggio per 1-0.

40' - Ancora Janogy vicina al pareggio! L'esterna riceve una bella palla in profondità da Boquete e lascia partire un sinistro dal limite dell'area che finisce di poco alto sopra la traversa.

28' - Ancora proteste per un presunto fallo in area di rigore sull'attaccante della Fiorentina Longo. Per l'arbitro Calvazara non c'è nulla. Si resta sullo 0-1.

20' - Tanti errori in fase di impostazione in questi primi venti minuti per le ragazze di De La Fuente, con l'Inter che spesso ne approfitta per arrivate alla conclusione.

17' - Grosse proteste della Fiorentina per un rigore non concesso dall'arbitro Calvazara. Severini viene colpita sul piede da Csiszar, ma il fischietto varesino lascia proseguire.

16' - Janogy vicinissima al pareggio! L'esterna svedese raccoglie una palla sporca in area e con il destro batte la portiera avversaria, trovando però una provvidenziale respinta Foerdos. Primo squillo per le viola, vicinissime al pari.

8' - INTER IN VANTAGGIO. Errore di capitan Tortelli in fase di costruzione che regala la palla a Serturini che da pochi passi batte la portiera Schroffenegger.

1' - Inizia la partita! Fiorentina in completo viola che attacca da destra verso sinistra, Inter con casacca bianca da trasferta

Con il cuore gonfio di dolore ma con l’obbligo di rompere il ghiaccio dopo giorni di lacrime, la Fiorentina Femminile oggi sarà la prima squadra tra i “grandi” nel mondo viola che scenderà in campo a cinque giorni dalla scomparsa del direttore generale Joe Barone. Alle ore 15, allo stadio "Curva Fiesole", va in scena il match tra le viola di De La Fuente e l'Inter, nella seconda giornata della poule scudetto femminile. Ecco le formazioni ufficiali del match, che Firenzeviola.it seguirà con il suo consueto LIVE:

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger; Erzen, Georgieva, Tortelli, Fearge; Severini, Agard ; Janogy, Boquete, Johnnsdottir; Longo. All. De La Fuente.

INTER (4-3-3): Durante; Robustellini, Bowen, Foerdos, Thogersen; Magull, Milinkovic, Csiszar; Bonfantini, Cambiaghi, Serturini. All. Guarino.