VIOLA, Il dato e la crescita: 12 punti conquistati in rimonta

È stata una Fiorentina ancora una volta di rincorsa quella vista lunedì sera, visto che ha dovuto rimontare l'iniziale svantaggio. Non era la prima volta che i viola riescono a vincere una gara in campionato rimontando: con il 2-1 col Monza fanno tre successi (da sommare anche quelli, tutti interni, con Lazio e Atalanta), a cui vanno aggiunti tre pareggi agguantati dopo essere andati sotto. Nel complesso, in campionato, siamo a 12 punti racimolati partendo da posizione di svantaggio.

Non un traguardo da primato - nel complesso, in Serie A, la Fiorentina è nona in questa speciale classifica comandata dal Napoli, con 20 punti guadagnati una volta cominciata la gara sotto nel punteggio -, un dato che diventa di certo degno di una sottolineatura se si pensa ai primi due anni di gestione Italiano e alla sensazione diffusa tra tifosi e addetti ai lavori che questa fosse una squadra non in grado di reagire nei momenti di difficoltà. A riportarlo è il Corriere dello Sport.