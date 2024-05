MAGLIE, Venerdì in campo con il nuovo kit: i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà con tutta probabilità venerdì 17 il giorno giusto per veder indossare alla Fiorentina il nuovo primo kit da gara per la stagione 2024/25. Come già avvenuto all’ultima giornata dello scorso campionato, in occasione di Fiorentina-Roma 2-1, il club di Commisso sfrutterà la sfida di cartello contro il Napoli per svelare la nuova prima maglia che sarà utilizzata sia in Serie A che, auspicabilmente, anche nella manifestazione europea alla quale potrebbero qualificarsi Biraghi e soci. CLICCA QUI per leggere tutti i dettagli dell'indiscrezione di FV.