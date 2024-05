TOP FV, Chi il miglior viola in Fiorentina-Monza 2-1?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La 36° giornata di Serie A si chiude con la vittoria della Fiorentina contro il Monza. I viola, dopo essere andati in svantaggio nel primo tempo con il gol di Djuric in apertura, sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Nico Gonzalez al 32' e di Arthur, primo gol stagionale per lui, nella ripresa. Il brasiliano è il 18° marcatore diverso dei viola in stagione. Un risultato che i viola avevano raggiunto, con 21 giocatori diversi a segno, solo nella stagione 2014-2015. Una vittoria quella contro i brianzoli molto importante per i viola che scavalcano così il Napoli all'ottavo posto in classifica. Adesso ai viola per essere sicuri di giocare in Europa anche nella prossima stagione servirà battere il Napoli venerdì al Franchi. Come al solito la redazione di FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Di seguito il link:

