REGINALDO A RFV, Bologna meno indaffarato dei viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante di Fiorentina E Monza Reginaldo è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", iniziando da una considerazione sulla gara di stasera: "In questo momento se c'è una squadra che ha qualcosa in più da perdere è la Fiorentina. Spero comunque che la viola riesca a giocare a viso aperto perché vincere aiuta a vincere. D'altra parte il Monza è una bella squadra, costruita e allenata bene e con giocatori forti. Mi auguro che sia una bella partita come ci si aspetta".

Su Palladino: "Se Italiano dovesse andarsene Palladino potrebbe essere un sostituto importante. E' un tecnico che ha la mentalità e la voglia di far giocare la propria squadra. Bisogna però vedere se gli attuali giocatori della Fiorentina rimarranno, perché a quel punto il tecnico brianzolo potrebbe fare scelte diverse. Non penso che si prenderà la responsabilità di allenare i viola se già sa che certi elementi se ne andranno".

Ancora sulla Fiorentina e sugli obiettivi: "Dopo cinque anni di Commisso sarebbe stato bello vedere la Fiorentina al posto di un Bologna, però è un percorso in cui ci vuole tempo e l'importante è che si facciano le cose bene. Credo che nei prossimi campionati la viola possa sperare gli ostacoli. Come mai il Bologna ha superato la Fiorentina? Gli emiliani hanno avuto solo il campionato, mentre i viola sono due anni che si sta giocando tutte e tre le competizioni. Probabilmente Italiano ha pagato il non avere una rosa più ampia".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL NOSTRO PODCAST!