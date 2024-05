COR. FIO., Banda del gol: il record di Montella vacilla

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In assenza di un vero e proprio bomber Vincenzo Italiano ha puntato sul gruppo e i risultati gli stanno dando ragione, si legge sul Corriere Fiorentino. Con il quinto attacco della serie A (53 gol dietro a Inter, Milan, Atalanta e Roma) il tecnico viola si gode il record di 18 marcatori diversi in campionato, ultimo traguardo tagliato dopo il primo gol in maglia viola di Arthur. Un primato che in Europa tiene la Fiorentina dietro solo al Newcastle (19 marcatori diversi) ma pur sempre davanti a corazzate del calibro di Bayern Monaco, Inter e Barcellona capaci di mandare in rete 17 calciatori diversi, e al quale si potrebbe aggiungere pure il centro di Maxime Lopez nel girone di Conference League (19esimo marcatore viola stagionale), contro il Cukaricki.

Segno che in casa viola, a dispetto delle difficoltà offensive delle punte, molti degli attuali 53 punti in classifica sono il frutto di un’ampia partecipazione alla manovra offensiva, persino migliore del tanto celebrato Bologna fresco di qualificazione in Champions League. Meglio aveva fatto soltanto Vincenzo Montella nella stagione 2014/15 quando furono in tutto 21 i marcatori diversi.