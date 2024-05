NAZIONE, Nico trascinatore: non si può fare a meno di lui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione analizza la stagione di Nico Gonzalez che con il gol segnato al Monza ha raggiunto la doppia cifra in campionato e sembra essere lui il vero trascinatore di questo gruppo. Quest’anno Nico ha seminato. Qualche acciacco l’ha avuto a cavallo tra dicembre e gennaio, ma oggi il suo score racconta di 14 reti in totale. In questo momento la Fiorentina non può fare a meno del miglior Gonzalez nelle partite che contano. E quello visto contro il Monza somiglia molto al Nico dei giorni migliori.

Forse non è ancora al top ma di allenamenti ne ha a disposizione per arrivare ad Atene al 100%. La gestione di Italiano la si può immaginare. L'ultimo sforzo gli sarà chiesto venerdì contro il Napoli. Impensabile giochi a Cagliari, lui come diversi altri compagni.