ARTHUR, Insieme a Barak ha fatto girare la squadra

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È improbabile che si fossero dati appuntamento proprio nella notte di ieri al Franchi per far risaltare, dopo qualche tempo, tutta la loro classe. Eppure Arthur Melo e Antonin Barak ci sono riusciti, allo stesso modo e con la medesima (inaspettata) intensità. Fin troppo facile per la Fiorentina vincere quando, a centrocampo e sulla trequarti, la squadra gira alla perfezione. Merito del brasiliano e del ceco che, numeri alla mano, contro il Monza si sono resi autori di una delle migliori prove stagionali. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.