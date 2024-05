FEMMINILE: ULTIMI MATCH CON LA ROMA. PRIMAVERA, VIOLA GUARDA IL MILAN!

La rubrica del martedì sul calcio femminile a cura di FirenzeViola.it

Fonte: a cura di Stefano Berardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Restano due gare alla conclusione della stagione di calcio femminile in Italia. Nel frattempo è sopraggiunto un altro verdetto per questa Serie A e riguarda i bassifondi della classifica. Al termine dell'ultima giornata di campionato c'è la matematica retrocessione del Pomigliano Women in serie cadetta. Le pantere salutano il massimo torneo calcistico nostrano forse permanentemente a causa delle vicissitudini societarie che hanno coinvolto il club nelle ultime stagioni. Sebbene il patron Pipola abbia gli strumenti economici per poter disputare tranquillamente la Serie B Femminile, è da escludersi un ritorno in massima serie a breve termine vista la presenza di diverse corazzate anche in cadetteria. Staremo a vedere. Ai vertici della classifica, occhi puntati sul big match di Biella tra Juventus e Roma. Ad aggiudicarselo sono state le bianconere con un netto 3-1 ed una Sofia Cantore in grande spolvero. Con la Fiorentina Femminile ai box per il turno di riposo il coach viola De La Fuente avrà sicuramente avuto modo di visionare la gara al fine di poter carpire le debolezze della compagine giallorossa da poter mettere in evidenza domenica prossima al Tre Fontane per l'ultima di campionato e, soprattutto, il prossimo 24 maggio nella finale di Coppa Italia Femminile a Cesena.

Abbiamo già svelato di come alcuni club, i cui organigramma sono stati riconfermati, si stanno già muovendo fittamente sul mercato. È il caso di Roma e Juventus ma non soltanto. Nelle ultime ore è circolata la voce di un forte interessamento dell'Inter Women per l'attaccante belga Tessa Wullaert. Una delle giocatrici più in auge dei top campionati europei. Sebbene abbia disputato l'ultima stagione nel modesto Fortuna Sittard (siglando comunque 31 reti in stagione), l'ariete originario di Tielt vanta esperienze di lusso con le casacche di Manchester City e Wolfsburg. Se le voci dovessero confermarsi sarebbe un colpaccio importante per il club meneghino che obbligherebbe la Fiorentina a rispondere sul mercato altrettanto pesantemente. Al momento però, in casa viola, le cose sono tutt'altro che confermate. Dopo la scomparsa di Barone dovrà essere ridisegnato il quadro dirigenziale e, molto probabilmente, anche nel femminile ci saranno dei cambiamenti.

Ancora una volta torniamo ad affrontare il discorso Primavera Femminile: alcuni giorni fa si sono tenute, nella splendida cornice del Viola Park, le attese finali scudetto per il campionato under 19 femminile. A gran sorpresa a uscire dal nuovo centro sportivo viola con il titolo in tasca è stato il Milan. Un risultato che ha del clamoroso se andiamo a vedere quanto accaduto nella prima semifinale tra il Diavolo e la Roma – campionessa di categoria da quattro anni -. Al fischio finale le rossonere si erano imposte per 4-1. Grandi protagoniste sono stati i due gioiellini stranieri presenti nella rosa del Milan: Sara Stokic e Karen Appiah.

Anche nella finale contro il Sassuolo – che aveva battuto l'Inter nell'altra semifinale del mini torneo – le due giovani interpreti milaniste hanno dato prova di grande maturità portando così il club meneghino a vincere il primo scudetto Primavera Femminile della propria storia che, unito ai due Tornei di Viareggio Femminili conquistati nelle ultime due tornate, dimostrano come la società di Via Aldo Rossi stia costruendo un settore giovanile di tutto rispetto. Cosa che invece alla Fiorentina non sta riuscendo. Anzi, secondo indiscrezioni intercettate da Firenzeviola.it, pare che la dirigenza toscana abbia deciso di riconfermare Nicola Melani alla guida della compagine under 19 assieme al suo intero staff tecnico. Una decisione che, qualora venisse confermata, lascerebbe tutti alquanto perplessi.

Sebbene Melani sia una persona che milita ormai da tanti anni in Fiorentina, non è riuscito a raggiungere l'obiettivo di arrivare alle final four scudetto che egli aveva militato nelle sue prime uscite pubbliche da tecnico della Primavera viola. Ci si aspettava magari anche un passo indietro dallo stesso ex preparatore dei portieri della prima squadra femminile gigliata e invece non sarà così. La sola speranza è che la società gli metta a disposizione un gruppo che possa poter competere ad alti livelli nella categoria ma questo dipenderà anche da chi arriverà a Firenze e che ruolo ricoprirà all'interno del quadro dirigenziale femminile viola. Matasse che dovranno essere sbrogliate da Rocco Commisso quando tornerà a Firenze. Perché se prima era tutto nelle mani di Joe Barone, ora senza più lui serve una figura che si occupi a 360 gradi di questa Fiorentina.