LIVE FV, FIORENTINA-MONZA 2-1: rivivi le emozioni della gara

Una ottima Fiorentina batte un Monza che ha fatto poco davanti. Un gol per tempo, di Nico di testa, e di Arthur da fuori, per recuperare il vantaggio brianzolo siglato all'8' da Djuric. Applausi da parte della Fiesole, il coro ("Ce ne andiamo ad Atene") già proietta tutti all'appuntamento con la storia fissato al 29 maggio.

94' - TRIPLICE FISCHIO! FINISCE 2-1 PER LA FIORENTINA! A decidere Nico e Arthur. Fiorentina che sale a quota 53 punti, scavalcando il Napoli e issandosi all'ottavo posto che vorrebbe dire Conference.

93' - Scorrono i minuti, Monza sempre molto distante dall'area di Terracciano..

91' - Brivido per la viola, su uno spiovente di Pereira dalla destra Pessina va in cielo ma di testa non inquadra la porta. Palla sul fondo.

90'- Saranno quattro i minuti di recupero. Si continuerà a giocare fino al 94'.

89' - Fiorentina che ha preso il controllo del palleggio e cerca di addormentare il match, senza affondare.

87' - Monza che prova l'ultimo assalto, la squadra di Palladino non si è mai fatta vedere dalle parti di Terracciano nella ripresa, ma ha alzato notevolmente il baricentro.

86' - Adesso il Franchi entra in partita! Clima elettrico a Firenze, nonostante lo stadio non sia gremito (circa 23mila spettatori) si fanno sentire i cuori viola.

84' - Fiorentina che sembra in controllo del match, quando mancano una manciata di minuti al 90'.

82'- Corre ai ripari anche Palladino, che esaurisce i cambi inserendo V. Carboni per Colpani.

81' - Esultanza e sostituzione per Arthur. Dopo il gol (primo in campionato con la Viola) il brasiliano lascia il campo a Duncan. Fuori anche Kayode per Faraoni e Parisi per Biraghi, tutti applauditissimi.

80' - Assolo del brasiliano che, da spalle alla porta, salta un avversario con una finta di corpo e punta la porta. Le acque davanti a lui si aprono e il brasiliano stavolta non fa lo schizzinoso, sfoderando uno dei rari tiri da fuori in carriera. Pallone all'angolo destro di Di Gregorio, che non può nulla. Vantaggio meritato per la Fiorentina!

79' - ARTHURRRRRRR! ALL'IMPROVVISO UN LAMPO DEL BRASILIANO! E' 2-1 FIORENTINA!

77' - Adesso è il Monza ad aver guadagnato campo...

74'- Finisce la partita di Castrovilli, applauditissimo. Dentro Lucas Beltran.

73'- Il gioco riprende: pronto anche Beltran, che ha già tolto la casacca a bordocampo.

72' - Non ce la fa Marì: Palladino inserisce D'Ambrosio al suo posto. Quarto cambio per il Monza.

71'- Gioco momentaneamente fermo. Problemi per Pablo Mari, che si è accasciato da solo a terra.

70' - Fiorentina ancora pericolosa nell'area avversaria: Nico in elevazione cestistica ricicla un pallone alto che sembrava perso, sponda aerea per Barak che gira di testa verso la porta, Mandragora in scivolata manca per poco la deviazione su un pallone che si spegne tra le braccia di Di Gregorio.

69' - Grande spunto di Quarta: l'argentino rompe la linea, anticipa secco l'avversario e si butta palla al piede in una ripartenza interrotta fallosamente da Bondo. Fallo e giallo per il centrocampista del Monza.

67' - Monza che in questa fase di gioco (per la verità per tutta la ripresa) sembra rinunciare a proporre molto davanti.

65' - Dopo l'ingresso di Kouame per Nzola, è l'ivoriano a fare il centravanti. Ai lati Nico e Castrovilli.

64' - Akpa Akpro per Mota, Pereira per Birindelli. Doppio cambio per il Monza, che dopo queste due sostituzioni arriva a quota tre.

62' - MANDRAGORA CONCLUDE A BOTTA SICURA, SUPER DI GREGORIO! Fiorentina di nuovo pericolossissima sulle verticali, lancio di venti metri di Parisi a pescare l'inserimento del centrocampista di casa: Mandragora fa tutto alla grande, ammortizzando con gran sensibilità lo spiovente e calciando in rapidità, conclusione forte col mancino, Di Gregorio si oppone salvando i suoi.

61'- Da sottolineare che, nonostante la prova insufficiente di Nzola, il Franchi ha applaudito l'angolano al momento della sostituzione.

60' - Finisce la modesta prova (tutt'altro che scintillante) di Nzola. Dentro Kouame.

58'- Italiano pensa ai primi cambi. Pronto a entrare Kouame.

57' - Predominio territoriale della Fiorentina: tre minuti di possesso palla tutt'altro che sterile, la Viola ha avuto più volte il corridoio per sfondare. Alla fine ci prova Quarta, ma l'argentino allarga male per Kayode.

54' - Fiorentina scoperta e doppia ottima chiusura di Kayode, bravo per due volte a evitare che Mota, nel giro di pochi secondi, possa involarsi verso la porta.

52'- Bella azione corale viola, tutta a un tocco: nasce da Parisi, arriva alla rifinitura di Nzola per il piazzato dal limite di Nico, mancino a lato.

50'- Buona azione dei viola, Nico, sventaglia per Castrovilli, che si isola nell'uno-contro -uno, guadagna il fondo ma produce un suggerimento centrale strozzato, nessun problema per la difesa brianzola.

49'- Primo angolo per il Monza: lo calcia Colpani, pallone che spiove nell'area viola e che viene deviato accidentalmente da Caldirola, che respinge.

48'- Colpo alla testa per Nico, che contesta un'uscita alta di Di Gregorio in modo coraggioso ma avventato. Scontro col portiere di casa che non porta a nessun danno per il numero dieci ma a una punizione per il Monza.

46'- Prima sostituzione dell'incontro: la effettua Palladino, che sostiuisce Kyriakoupulos inserendo Caldirola.

46'st - PARTITI! Fiorentina-Monza ricomincia sul parziale di 1-1.

Il primo pallone della ripresa sarà per il Monza, che sta per effettuare un cambio...

Squadre che rientrano in campo. Tra poco si ricomincia al Franchi!

La Fiorentina che chiude bene in attacco un primo tempo in cui ha costruito tanto ma ha concesso anche una paio di grosse palle-gol per i consueti errori di lettura in fase difensiva. A decidere sono due colpi di testa, di Djuric e Nico Gonzalez.

DUPLICE FISCHIO. Fiorentina e Monza vanno all'intervallo sull'1-1.

45+1'- QUARTA A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Azione fotocopia rispetto all'1-1, cross a rientrare col mancino di Barak sul secondo palo, sempre un argentino (non Nico, stavolta il Chino) a spuntare in area, anche la conclusione, alta di poco, è differente.

45' - Saranno due i minuti di recupero. Si giocherà quindi fino al 47'.

43' - Fiorentina che chiude bene in attacco un primo tempo in cui ha costruito tanto ma ha concesso anche una paio di grosse palle-gol per i consueti errori di lettura in fase difensiva.

41' - Pezzo di bravura assoluta di Parisi concluso con una sciocchezza: l'esterno viola prima recupera palla di pura garra sulla bandierina scippandola a Colpani, poi si mette in proprio, incuneandosi in area con un gioco di prestigio prima di cadere goffamente su un tentativo di scivolata avversario. Ammonizione (giusta) per simulazione.

40'- Ancora Nzola, lanciato in profondità: l'angolano vince il duello in velocità con Kyriakoupulos, si decentra troppo e dal fondo la riscodella in mezzo, Barak è in ritardo e l'azione sfuma.

38'- Si riparte: niente di grave per l'attaccante ospite, caduto male dopo un contrasto aereo regolare con Milenkovic.

37' - Problemi fisici per Djuric, la Fiorentina mette la palla fuori col centravanti del Monza a terra. Gioco per ora interrotto.

34'- SHOW DI NICO! Trenta metri palla al piede a velocità supersonica per il numero dieci, che li conclude con una finta stile Messi su Boateng (anno domini 2015) e con un mancino sul primo palo deviato da Di Gregorio.

33' - Partita che si è stappata. Ci prova Zerbin, contratto in uscita da Terracciano.

31' - NICO DI TESTAAA! PAREGGIO FIORENTINA ALLA MEZZ'ORA! Con la specialità della casa, su un cross telecomandato dalla destra di Barak, l'argentino ci mette la zucca e sul secondo palo piazza perfettamente in buca d'angolo. 1-1 al Franchi!

29' - Ci prova Castrovilli, che sbuca sul secondo palo, stoppa di petto in piena area e conclude sul palo lontano col destro. Chiude bene Izzo in angolo. Dal tiro dalla bandierina non succede nulla.

27' - NZOLA A TU PER TU CON DI GREGORIO! L'ANGOLANO SE LA ALLUNGA SUL FONDO. Primo barlume di palla-gol per la Fiorentina: Nico sceglie una bella traccia in verticale per l'attaccante numero diciotto, che lanciato in velocità, sull'uscita al limite di Di Gregorio, prova a saltarlo con uno stop a inseguire col sinistro mal calibrato. Palla sui cartelloni pubblicitari di fondo campo.

25' - Proteste Fiorentina per un allaccio in area tra Quarta e Pablo Mari, con il difensore brianzolo che ha cinturato l'argentino a palla lontana. Zufferli fa proseguire.

23' - Bella imbucata di Nico per Kayode, cross dal fondo del numero trentatré respinto. Secondo angolo per la Fiorentina.

22' - Siamo arrivati a metà primo tempo: ancora aspettiamo una palla-gol o conclusione in porta (al di là di un tiro di Nico velleitario) da parte della Viola.

20'- Secondo tentativo del Monza: ci prova Kyriakopoulos dopo un'azione ragionata costruita da Colpani. Conclusione in controbalzo del terzino greco, palla alta di un paio di metri.

18'- Fase dai ritmi blandi. Il Monza tiene palla ma , quando riesce a eludere il primo pressing della Fiorentina (come in occasione del gol) sono dolori per la Fiorentina

16' - Arthur pesca in area l'inserimento di Mandragora, che prova a girarsi ma viene contrastato da Marì.

14' - E' Gaetano Castrovilli il più attivo in questo primo quarto d'ora: bello spunto sulla sinistra del numero diciassette, il cross non trova però nessun compagno in area.

12' - Buono spunto di Castrovilli, che si fa stendere da Mota e conquista una punizione dal vertice dell'area: la batte Mandragora, ma il piazzato non dà risultati.

11' - Reazione immediata della Fiorentina: pallone in verticale per Nzola che la rimette in mezzo, Barak tenta la conclusione ma prima lui poi Parisi vengono murati.

9'- VANTAGGIO MONZA. Fa tutto bene Dany Mota sulla destra, pescato in verticale: il portoghese va sul fondo e scodella in mezzo un lob lento sul secondo palo. Tutto troppo semplice per Djuric, il gigante del Monza schiaccia di testa in porta da due metri sovrastando Quarta.

8' - Monza che prova a costruire dal basso, affidandosi spesso ai piedi di Di Gregorio,

6' - Imboscata in pressione alta della Fiorentina: Bondo perde palla su attacco di Nzola, la sfera finisce a Nico che si mette in proprio e con un sinistro preciso ma lento impegna Di Gregorio dal limite con il primo intervento del match, il portiere del Monza blocca senza affanni.

5' - Dalla banderina alla sinistra di Di Gregorio, col sinistro, va Mandragora: pallone a rientrare che sfila però lungo sul secondo palo.

4' - Bello spunto palla al piede di Arthur, steso sulla trequarti. Fallo e pallone battuto velocemente alla ricerca di Barak, che conquista il primo angolo della gara.

2' - Primo tentativo di sventagliata di Quarta per Castrovilli, che parte largo a sinistra. Pallone impreciso che sfila sul fondo.

1' - PARTITI! Primo pallone per la Fiorentina!

20.41 - SQUADRE IN CAMPO! Parte l'inno, fra poco si comincia!

20.36 - Le scelte di formazione:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola. All.: Vincenzo Italiano.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Mota, Colpani, Zerbin; Djuric. All.: Raffaele Palladino

20.35 - Penultima in casa della stagione: se vuole inseguire il treno europeo, la Fiorentina dovrà fare bottino pieno stasera col Monza. In caso di sei su sei in termini di punti nelle ultime due al Franchi, per la squadra di Vincenzo Italiano sarà quantomeno Conference League.

20.30 - Benvenuti a Firenze da Alessandro Di Nardo, qui per raccontarvi Fiorentina-Monza.