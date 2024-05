BONAVENTURA, Il punto sul rinnovo automatico e il futuro

FirenzeViola.it

Per Bonaventura il prolungamento automatico del contratto non arriverà. Quantomeno dalle presenze sul campo. Con quattro sole gare da disputare da qui al termine della stagione, il centrocampista viola non potrà toccare 'quota settanta', inteso come il 70% di presenze utili per far scattare il rinnovo annuale di un contratto che rimarrà quindi in scadenza al 30 giugno prossimo. CLICCA QUI per leggere l'articolo completi di FV.