COPPA ITALIA, EUROPA E ATENE: PERCHÉ È IMPORTANTE ARRIVARE OTTAVI

Nel finale di stagione che la Fiorentina si prepara ad affrontare tanti sono i punti interrogativi su ciò che Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi potranno regalare a Firenze. Un trofeo, certo, ma anche un cammino in campionato che quasi incredibilmente consente ai viola di puntare concretamente ad un posto in una competizione europea il prossimo anno. L'ottavo posto è ad un passo, ad una sola vittoria contro il Napoli venerdì sera al Franchi e questo Italiano non solo lo sa, ma si sta spendendo con i suoi giocatori per provare a non fargli pensare ad Atene ma solo all'oggi. L'ottavo posto finale vorrebbe dire Conference League la prossima stagione, con la speranza di lasciare poi il posto alla nona in classifica con l'eventuale accesso all'Europa League tramite la vittoria ad Atene, ma potrebbe significare anche qualcosa di più.

Un turno in meno in Coppa Italia

L'equazione più semplice porta al pensare che le prime otto in Serie A inizieranno direttamente dagli ottavi di finale la prossima Coppa Italia, trofeo che ha visto spesso e volentieri la Fiorentina protagonista negli ultimi anni. E poco importa se poi tra semifinali e finali il trofeo è sempre sfuggito di mano (ma anche all'Atalanta non è andata bene...): la prospettiva di saltare una partita e proiettarsi un passo più vicini alla vittoria la prossima stagione è sempre una prospettiva positiva.

Poi c'è Atene

Sembra un po' strano da pensare, ma conquistare la Conference League la prossima stagione potrebbe essere anche il miglior assist per affrontare il viaggio che porterà ad Atene con la mente e il corpo più liberi. Più semplice scendere in campo senza pensare che contro l'Olympiacos sarà l'unica occasione di giocare in Europa il prossimo anno - non che debbano mancare gli stimoli - meglio invece arrivarci sapendo di aver compiuto il proprio dovere. E poco importa se una parte della piazza preferirebbe non dover rigiocare una competizione che porta via comunque tante energie: l'obiettivo di Italiano è mettere in cascina l'ottavo posto in Serie A, poi concentrarsi al 100% sulla finale di Atene.