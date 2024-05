ITALIANO, I numeri record sui gol e la frecciatina sul bomber

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina ha dei numeri da record per quanto riguarda i giocatori che manda in gol. Ma come si legge su La Nazione, la sensazione è che Vincenzo Italiano, nel bilancio di fine stagione sul rendimento dei suoi giocatori in zona rete, più che la cooperativa del gol avrebbe desiderato un centravanti «da 30 reti», come lo ha dipinto il tecnico. La frecciatina nel post gara di Monza l’ha mascherata dietro a un sorriso e a un fiume di aggettivi con i quali ha elogiato un’intera squadra che si è messa al suo servizio riuscendo a sopperire alle emergenze.

Acqua passata, ormai: nessun intento di far polemica. Quello che ora conta è che, per le ultime tre gare di campionato e per la finale di Conference, la Fiorentina continui ad essere quella macchina che dopo 53 gare stagionali è riuscita ad arrivare in fondo al torneo europeo. Italiano non avrà avuto il tanto auspicato bomber, è vero, ma può ritenersi lo stesso soddisfatto?