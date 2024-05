SUONALA ANCORA NICO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra i vari titoli da tirare in ballo potrebbe persino esserci the last dance, ma in questo momento sarebbe ingiusto tirare in ballo il mercato con eccessivo anticipo. Inutile girarci troppo intorno, il futuro di Nico Gonzalez, come quello di molti altri, resta ancora un rebus tutto da decifrare, e lo stesso mondo viola si trova gioco forza in un limbo in cui le priorità non possono che esser legate al campo. Così mentre la rivoluzione (sul mercato) in arrivo in estate resta sospesa, destino di Nico incluso, è soprattutto la prestazione dell'argentino contro il Monza ad alimentare nuove speranze.

Col Monza come ai bei vecchi tempi - Contro la squadra di Palladino, altro nome il cui destino potrebbe pure colarsi di viola nel prossimo imminente valzer delle panchine, l'argentino è tornato a dettare i tempi dell'attacco trovando pure il decimo gol in campionato, dodicesimo complessivo considerati i centri messi a segno in Conference League. Un bottino che sarebbe potuto essere anche più ampio se dal dischetto non fossero arrivati errori pesanti, ma che al netto di tutte le difficoltà affrontate testimonia il valore di spicco nella rosa a disposizione di Italiano.

Interrompere l'altalena - Dunque aver ritrovato le migliori giocate del Diez, a cominciare da quel coast to coast nel primo tempo di lunedì che poteva regalargli una standing ovation, non può che essere di ottimo auspicio in visa del finale di campionato e chiaramente della finale di Atene. Anche perchè arrivato dopo un rendimento altalenante persino nelle ultime settimane, tra una gara con il Sassuolo in cui l'impatto a partita in corso fu più positivo e una doppia sfida al Brugge che poteva vederlo certamente più protagonista. Contando quanto bisogno avrà di lui la Fiorentina contro l'Olympiakos veder tornare Nico a suonare il suo spartito è quanto di meglio potesse accadere, tanto più se il suo finale d'annata fosse in crescendo.