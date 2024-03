F. GALLI A RFV: "Per il Milan è dura sabato. Anche se lasciasse, Italiano ha fatto un ottimo lavoro"

FirenzeViola.it

Filippo Galli - ex Milan a Radio Firenze Viola

Filippo Galli, grande ex giocatore del Milan, è stato intercettato da Radio FirenzeViola nel corso di “C’è polemica”, per proiettarsi verso il match del Franchi di sabato sera tra i rossoneri e la Fiorentina: “Mi immagino un clima rovente. Le gare tra Fiorentina e Milan sono sempre state caratterizzate da un clima molto accesso, in più ci sarà l’aspetto emotivo dato da Barone. È un fatto che ha lasciato tutti allibiti, tornando alla gara sarà difficile per il Milan. La Fiorentina è difficile da affrontare, ha una sua fisionomia e Italiano mi è sempre piaciuto. Il Milan, quando riavrà tutti i nazionali, dovrà capire in che condizioni sarà e se riuscirà a riprendere una striscia positiva. Ma ripeto, non sarà facile”.

Cosa ne pensa di Pioli e Italiano?

“So che Pioli è stimato a Firenze, ma anche qua a Milano, da me in primis. Ha fatto un lavoro egregio, anche con la rosa falcidiata da infortuni. Italiano, tra semifinale di Coppa e quarti di Conference, sta facendo un campionato a ridosso delle coppe europee. Per cui ha tanto da giocarsi, anche se ne andrà. Ha fatto un ottimo lavoro, ha dato un’impronta a questa squadra. Qualcuno si lamenta della difesa alta, ma le proposte di gioco hanno sempre qualche elemento positivo e qualche altro negativo, bisogna sempre metterlo in conto”.

Si parla molto di Zaniolo, anche in orbita viola. Ce lo rivedrebbe in Italia?

“È difficile dirlo. Ogni giocatore ha una storia a sé, non è ancora riuscito ad avere una continuità di rendimento da grande campione. Certamente è talentuoso, se inserito nel contesto giusto potrebbe dare il meglio di sé. Finora è mancato, ma a me piace. Ha estro, fantasia, che poi vanno indirizzati in un sistema di gioco”.

C'è un giocatore della Fiorentina che le ruba particolarmente l'occhio?

“A me piace Quarta, per come interpreta la gara. Ma a me piace la Fiorentina come squadre, per come si esprime. È una squadra sicuramente interessante”.

